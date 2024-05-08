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Зеленський провів телефонну розмову з принцом Саудівської Аравії — що обговорювали

8 травня 2024 21:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський провів телефонну розмову з принцом Саудівської Аравії — що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 травня, провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії та прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом. Сторони обговорили майбутні кроки у мирному врегулюванні війни.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами глави держави, головною темою виступив Глобальний саміт миру.

"Подякував Його Королівській Високості за незмінну підтримку Формули миру й особисте прагнення допомогти у відновленні справедливого миру для України. Обговорили низку поточних двосторонніх питань", — заявив президент.

зеленський принц аравії
Скриншот допису Зеленського

Володимир Зеленський — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея-і-Сілвою, обговоривши участь країн Африки у Глобальному Саміті миру. 

Водночас він звернувся до українців та усього світу з нагоди Дня пам'яті та примирення, 8 травня, де порівняв нацизм із рашизмом та наголосив, що нацизм російського президента Володимира Путіна не має кордонів і що він подібний до політики Адольфа Гітлера. 

Володимир Зеленський
Україна
Саудівська Аравія
саміт
війна в Україні
Формула миру

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