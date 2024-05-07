Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Кабо-Верде — що обговорювали

Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 7 квітня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Сторони обговорили участь країн Африки у Глобальному Саміті миру.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

Читайте також:

Зеленський поговорив з прем'єром Кабо-Верде

У розмові глава держави відзначив підтримку України урядом Кабо-Верде.

"Подякував за підтримку Формули миру й особисту принципову позицію щодо російського вторгнення. Кабо-Верде першою з африканських країн підтвердила участь у Саміті миру", — відзначив Зеленський.

Сторони також обговорили запрошення інших африканських делегацій до Глобального Саміту миру.

"З паном прем’єр-міністром обговорили необхідні зусилля для залучення якомога більшої кількості країн континенту для участі в саміті. Голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський поділився деталями підготовки до першого Глобального саміту миру, де заявив, що до нього можуть доєднатися всі охочі.

Також глава держави відзначив роботу рятувальних служб, які не лише оперативно надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілів українцям, але й ліквідовують наслідки ворожих ударів.