Зеленський подякував рятувальникам та відзначив їх роботу

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський відзначив роботу рятувальних служб, які не лише оперативно надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілів українцям, але й ліквідовують наслідки ворожих ударів. Глава держави також подякував їм за сміливість та відданість роботі.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Telegram.

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Зеленський подякував рятувальникам за роботу

"Наші рятувальники у різних регіонах України працюють цілодобово. Прибувають у будь-який час на місця обстрілів, ліквідовують наслідки ударів, розбирають завали, гасять пожежі, рятують людей, надають психологічну підтримку. Рятувати життя — це одна з найпочесніших місій. Дякую за вашу сміливість і самовідданість!" — написав Зеленський, дякуючи рятувальникам за роботу.

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали 224 удари по території Сумщини. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще четверо поранені.

Додамо, 6 травня окупанти вперше скинули на Харківську область перероблену авіаційну бомбу ФАБ-1500. Внаслідок атаки ворога загинула 88-річна жінка.

Також у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу на Великдень, 5 травня. Ворог поранив 16 людей.