Зеленский поблагодарил спасателей и отметил их работу

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отметил работу спасательных служб, которые не только оперативно оказывают помощь пострадавшим в результате обстрелов украинцам, но и ликвидируют последствия вражеских ударов. Глава государства также поблагодарил их за смелость и преданность работе.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram.

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"Наши спасатели в разных регионах Украины работают круглосуточно. Прибывают в любое время на места обстрелов, ликвидируют последствия ударов, разбирают завалы, тушат пожары, спасают людей, оказывают психологическую поддержку. Спасать жизнь — это одна из самых почетных миссий. Спасибо за вашу смелость и самоотверженность!" — написал Зеленский.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 224 удара по территории Сумщины. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще четверо ранены.

Добавим, 6 мая оккупанты впервые сбросили на Харьковскую область переработанную авиационную бомбу ФАБ-1500. В результате атаки врага погибла 88-летняя женщина.

Также в Харькове возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов на Пасху, 5 мая. Враг ранил 16 человек.