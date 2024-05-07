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Зеленский поблагодарил спасателей и отметил их работу

7 мая 2024 13:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский поблагодарил спасателей и отметил их работу
Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский отметил работу спасательных служб, которые не только оперативно оказывают помощь пострадавшим в результате обстрелов украинцам, но и ликвидируют последствия вражеских ударов. Глава государства также поблагодарил их за смелость и преданность работе.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram.

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"Наши спасатели в разных регионах Украины работают круглосуточно. Прибывают в любое время на места обстрелов, ликвидируют последствия ударов, разбирают завалы, тушат пожары, спасают людей, оказывают психологическую поддержку. Спасать жизнь — это одна из самых почетных миссий. Спасибо за вашу смелость и самоотверженность!" — написал Зеленский.

Последствия обстрелов Украины
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
Обстрел по Украине
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
РФ обстреляла Украину
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
Спасатели на месте обстрелов
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

 

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 224 удара по территории Сумщины. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще четверо ранены.

Добавим, 6 мая оккупанты впервые сбросили на Харьковскую область переработанную авиационную бомбу ФАБ-1500. В результате атаки врага погибла 88-летняя женщина.

Также в Харькове возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов на Пасху, 5 мая. Враг ранил 16 человек.

Владимир Зеленский
война
ГСЧС
медики
спасатели
война в Украине

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