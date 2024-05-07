Зеленский провел телефонный разговор с премьером Кабо-Верде — что обсуждали

Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 7 апреля, провел телефонный разговор с премьер-министром Кабо-Верде Улиссешем Коррея-и-Силвой. Стороны обсудили участие стран Африки в Глобальном Саммите мира.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram.

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В разговоре глава государства отметил поддержку Украины правительством Кабо-Верде.

"Поблагодарил за поддержку Формулы мира и личную принципиальную позицию по поводу российского вторжения. Кабо-Верде первой из африканских стран подтвердила участие в Саммите мира", — отметил Зеленский.

Стороны также обсудили приглашение других африканских делегаций на Глобальный саммит мира.

"С господином премьер-министром обсудили необходимые усилия для привлечения как можно большего количества стран континента для участия в саммите. Голос Африки важен, когда речь идет о глобальной поддержке справедливого мира в Украине", — добавил он.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский поделился деталями подготовки к первому Глобальному саммиту мира, где заявил, что к нему могут присоединиться все желающие.

Также глава государства отметил работу спасательных служб, которые не только оперативно оказывают помощь пострадавшим в результате обстрелов украинцам, но и ликвидируют последствия вражеских ударов.