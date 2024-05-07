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Міжнародні перемовини перед Самітом миру — вечірнє звернення Зеленського

7 травня 2024 22:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Міжнародні перемовини перед Самітом миру — вечірнє звернення Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Він заявив, що Банкова почала підготовку важливих зустрічей та документів напередодні Саміту миру у Швейцарії. 

Про все це й не тільки глава держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні

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Вечірнє звернення Зеленського

За словами президента, на Банковій триває робота до підготовки першого Глобального саміту миру. Саме це він обговорив з політичним керівництвом Іспанії, Бельгії, Латвії, Фінляндії та Кабо-Верде. 

"Крок за кроком ми вийдемо на справді глобальну спільноту — кожен континент буде представлений на нашому Саміті у Швейцарії, різні нації — і географічно великі, і географічно менші, і ті, хто вже чітко висловився на підтримку міжнародного права, і ті, хто ще це зробить", — сказав він.

Глава держави додав, що окремим питанням стоять перемовини з Європейським Союзом.

"З нашого, українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків. Україна виконала свої зобовʼязання. І на таку ж активність — результативну активність — Україна розраховує і з боку партнерів", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський поділився деталями підготовки до першого Глобального саміту миру, де заявив, що до нього можуть доєднатися всі охочі. 

Також глава держави відзначив роботу рятувальних служб, які не лише оперативно надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілів українцям, але й ліквідовують наслідки ворожих ударів. 

Володимир Зеленський
Швейцарія
Україна
саміт

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