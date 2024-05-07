Международные переговоры перед Саммитом мира — вечернее обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Он заявил, что Банковая начала подготовку важных встреч и документов в преддверии Саммита мира в Швейцарии.

Обо всем этом и не только глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении.

Читайте также:

Вечернее обращение Зеленского

По словам президента, на Банковой идет работа по подготовке первого Глобального саммита мира. Именно это он обсудил с политическим руководством Испании, Бельгии, Латвии, Финляндии и Кабо-Верде.

"Шаг за шагом мы выйдем на поистине глобальное сообщество — каждый континент будет представлен на нашем Саммите в Швейцарии, разные нации — и географически большие, и географически меньшие, и те, кто уже четко высказался в поддержку международного права, и те, кто еще это сделает", — сказал он.

Глава государства добавил, что отдельными вопросами стоят переговоры с Европейским Союзом.

"С нашей, украинской стороны все детали будут проработаны на сто процентов. Украина выполнила свои обязательства. И на такую же активность — результативную активность — Украина рассчитывает и со стороны партнеров", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поделился деталями подготовки к первому Глобальному саммиту мира, где заявил, что к нему могут присоединиться все желающие.

Также глава государства отметил работу спасательных служб, которые не только оперативно оказывают помощь пострадавшим в результате обстрелов украинцам, но и ликвидируют последствия вражеских ударов.