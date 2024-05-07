Можуть долучитися всі континенти — Зеленський розповів про підготовку до Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями підготовки до першого Глобального саміту миру. Він також розповів про низку міжнародних переговорів.

Про це президент повідомив у Telegram у вівторок, 7 травня.

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Підготовка до Глобального саміту миру

"Максимум уваги — підготовці першого Глобального саміту миру — інавгураційного Саміту, який може і мусить реально наблизити справедливий мир. Що більше держав світу проявлять своє лідерство на Саміті, то ближчим стане мир", — заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна докладає зусиль, щоб забезпечити представництво кожного континенту на Саміті та зробити можливим для кожного лідера внести свій вклад у відновлення ефективності Статуту ООН. Президент додав, що провів ряд міжнародних переговорів з лідерами Бельгії, Іспанії, Латвії та Фінляндії.

"Особисто запросив партнерів на Саміт і вдячний за підтвердження участі. Обговорили, як зробити спільну роботу заради відновлення миру та міжнародної безпеки максимально дієвою", — зазначив Зеленський.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, які українські питання порушать на Глобальному саміті миру.

Також ми розповідали, що Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру, маючи конкретний план, як це зробити.