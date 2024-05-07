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Могут присоединиться все континенты — Зеленский рассказал о подготовке к Глобальному саммиту мира

7 мая 2024 20:06
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Бригадир София
редактор
Могут присоединиться все континенты — Зеленский рассказал о подготовке к Глобальному саммиту мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями подготовки к первому Глобальному саммиту мира. Он также рассказал о ряде международных переговоров.

Об этом президент сообщил в Telegram во вторник, 7 мая.

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Подготовка к Глобальному саммиту мира

"Максимум внимания — подготовке первого Глобального саммита мира — инаугурационного Саммита, который может и должен реально приблизить справедливый мир. Чем больше государств мира проявят свое лидерство на Саммите, тем ближе станет мир", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина прилагает усилия, чтобы обеспечить представительство каждого континента на Саммите и сделать возможным для каждого лидера внести свой вклад в восстановление эффективности Устава ООН. Президент добавил, что провел ряд международных переговоров с лидерами Бельгии, Испании, Латвии и Финляндии.

"Лично пригласил партнеров на Саммит и благодарен за подтверждение участия. Обсудили, как сделать совместную работу по восстановлению мира и международной безопасности максимально действенной", — отметил Зеленский.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, ранее Зеленский сообщил, какие украинские вопросы поднимут на Глобальном саммите мира.

Также мы рассказывали, что Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать саммит мира, имея конкретный план, как это сделать.

Владимир Зеленский
война
переговоры
Украина
саммит
мир
президент
война в Украине

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