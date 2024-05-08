Зеленский провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии — что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 мая, провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии и премьер-министром страны Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом. Стороны обсудили предстоящие шаги по мирному урегулированию войны.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Зеленский побеседовал с аравийским принцем

По словам главы государства, главной темой выступил Глобальный саммит мира.

"Поблагодарил Его Королевское Высочество за неизменную поддержку Формулы мира и личное стремление помочь в восстановлении справедливого мира для Украины. Обсудили ряд текущих двусторонних вопросов", — заявил президент.

Скриншот сообщения Зеленского

Владимир Зеленский — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Кабо-Верде Улиссешем Коррея-и-Силвой, обсудив участие стран Африки в Глобальном Саммите мира.

В то же время он обратился к украинцам и всему миру по случаю Дня памяти и примирения, 8 мая, где сравнил нацизм с рашизмом и подчеркнул, что у нацизма российского президента Владимира Путина нет границ и что он похож на политику Адольфа Гитлера.