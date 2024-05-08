Зеленский провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии — что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 мая, провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии и премьер-министром страны Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом. Стороны обсудили предстоящие шаги по мирному урегулированию войны.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский побеседовал с аравийским принцем
По словам главы государства, главной темой выступил Глобальный саммит мира.
"Поблагодарил Его Королевское Высочество за неизменную поддержку Формулы мира и личное стремление помочь в восстановлении справедливого мира для Украины. Обсудили ряд текущих двусторонних вопросов", — заявил президент.
Владимир Зеленский — последние новости
Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Кабо-Верде Улиссешем Коррея-и-Силвой, обсудив участие стран Африки в Глобальном Саммите мира.
В то же время он обратился к украинцам и всему миру по случаю Дня памяти и примирения, 8 мая, где сравнил нацизм с рашизмом и подчеркнул, что у нацизма российского президента Владимира Путина нет границ и что он похож на политику Адольфа Гитлера.
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