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Зеленский провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии — что обсуждали

8 мая 2024 21:51
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Илья Рябинин
редактор
Зеленский провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии — что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 мая, провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии и премьер-министром страны Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом. Стороны обсудили предстоящие шаги по мирному урегулированию войны.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам главы государства, главной темой выступил Глобальный саммит мира.

"Поблагодарил Его Королевское Высочество за неизменную поддержку Формулы мира и личное стремление помочь в восстановлении справедливого мира для Украины. Обсудили ряд текущих двусторонних вопросов", — заявил президент.

зеленый принц аравии
Скриншот сообщения Зеленского

Владимир Зеленский — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Кабо-Верде Улиссешем Коррея-и-Силвой, обсудив участие стран Африки в Глобальном Саммите мира.

В то же время он обратился к украинцам и всему миру по случаю Дня памяти и примирения, 8 мая, где сравнил нацизм с рашизмом и подчеркнул, что у нацизма российского президента Владимира Путина нет границ и что он похож на политику Адольфа Гитлера.

Владимир Зеленский
Украина
Саудовская Аравия
саммит
война в Украине
Формула мира

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