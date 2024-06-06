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Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Індії — про що говорили

6 червня 2024 16:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський поговорив з прем'єром Індії — про що йшлося
Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 травня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Глава держави привітав його з перемогою на виборах, та запросив до України.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

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За словами Президента також сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

"Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб привітати його з перемогою на виборах. Побажав якнайшвидшого формування уряду та плідної роботи задля процвітання індійської нації. Також обговорили підготовку до Глобального саміту миру. Розраховуємо на участь Індії на найвищому рівні. Запросив Премʼєр-міністра до України", — пише Зеленський.

зеленський моді
Скриншот допису Володимира Зеленського

Міжнародні переговори Володимира Зеленського — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом Перу Діною Болуарте, подякувавши лідерці країни за підтримку України.

Також глава держави під час візиту до Катару зустрівся з Еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, та розповів йому про підготовку до Глобального саміту миру.

Нещодавно президент України відвідував і Філіппіни, де зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим. 

Україна
Володимир Зеленський
Нарендра Моді
Індія
вибори

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