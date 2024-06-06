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Зеленський вперше поговорив телефоном з президентом Перу

6 червня 2024 09:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський запросив президента Перу до України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, провів першу телефонну розмову з президентом Перу Діною Болуарте. Він подякував лідерці країни за підтримку України.

Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram.

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"Радий провести першу телефонну розмову з Президентом Перу. Подякував Діні Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при ОАД.  Він закликав державу зробити ще один крок на підтримку України та справедливого миру — узяти участь у Саміті миру у Швейцарії, оскільки це підсилить представництво Латинської Америки. 

"Я також запросив пані Президента до України за зручної нагоди", — додав Президент.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський в рамках Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся зі своїм індонезійським колегою Прабово Субіанто. Головними темами розмови були Формула миру та двостороння співпраця між країнами. 

Також ми писали, що Президент провів телефонну розмову з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери держав обговорили питання регіональної безпеки та намітили шляхи двосторонньої співпраці.

Україна
Перу
Володимир Зеленський
допомога
війна в Україні

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