Зеленский пригласил президента Перу в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июня, провел первый телефонный разговор с президентом Перу Диной Болуарте. Он поблагодарил лидера страны за поддержку Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

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"Рад провести первый телефонный разговор с Президентом Перу. Поблагодарил Дину Болуарте за конкретные шаги в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении.

Зеленский заметил, что Перу голосовала за ключевые резолюции ООН и прекращение статуса России как постоянного наблюдателя при ОАГ. Он призвал государство сделать еще один шаг в поддержку Украины и справедливого мира — принять участие в Саммите мира в Швейцарии, поскольку это усилит представительство Латинской Америки.

"Я также пригласил госпожу Президента в Украину при удобном случае", — добавил Президент.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский в рамках Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" встретился со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто. Главными темами разговора были Формула мира и двустороннее сотрудничество между странами.

Также мы писали, что Президент провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры государств обсудили вопросы региональной безопасности и наметили пути двустороннего сотрудничества.