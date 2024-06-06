Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський прибув до Франції — яка мета візиту українського лідера arrow

Зеленський прибув до Франції — яка мета візиту українського лідера

6 червня 2024 14:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Візит Зеленського до Франції — що відомо
Володимир та Олена Зеленські під час візиту до Франції. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційними візитом до Франції. Глава держави візьме участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram у четвер, 6 червня. 

Читайте також:

Візит Зеленського до Франції

За словами Президента, він проведе ряд важливих заходів та зустрічей для "зміцнення нашої держави" та "посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя". Окрему увагу він приділить важливій французькій урочистості.

"Відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", —  додав Зеленський.

Французькі інструктори в Україні

Нагадаємо, у Франції розглядають можливість відправки своїх інструкторів в Україну, через що тривають обговорення на вищому рівні. 

Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що насправді французькі солдати вже давно в Україні, оскільки прибули туди ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

А речник посольства Росії у Франції Олександр Макогонов пригрозив, що французькі інструктори стануть "законними цілями" для Росії, якщо їх відправлять в Україну. Проте у Парижі відповіли, що "наслідків за це не уникнути". 

Володимир Зеленський
політики
Друга світова війна
війна в Україні
Україна
Франція
Емманюель Макрон
дипломатія
Європа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня