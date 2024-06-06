Візит Зеленського до Франції — що відомо

Володимир та Олена Зеленські під час візиту до Франції. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційними візитом до Франції. Глава держави візьме участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram у четвер, 6 червня.

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Візит Зеленського до Франції

За словами Президента, він проведе ряд важливих заходів та зустрічей для "зміцнення нашої держави" та "посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя". Окрему увагу він приділить важливій французькій урочистості.

"Відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", — додав Зеленський.

Французькі інструктори в Україні

Нагадаємо, у Франції розглядають можливість відправки своїх інструкторів в Україну, через що тривають обговорення на вищому рівні.

Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що насправді французькі солдати вже давно в Україні, оскільки прибули туди ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

А речник посольства Росії у Франції Олександр Макогонов пригрозив, що французькі інструктори стануть "законними цілями" для Росії, якщо їх відправлять в Україну. Проте у Парижі відповіли, що "наслідків за це не уникнути".