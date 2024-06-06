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Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии — о чем говорили

6 июня 2024 16:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский поговорил с премьером Индии – о чем шла речь
Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 мая, провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава государства поздравил его с победой на выборах и пригласил в Украину.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram.

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По словам президента, также стороны обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии, Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой на выборах. Пожелал скорейшего формирования правительства и плодотворной работы по процветанию индийской нации. Также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира. Рассчитываем на участие Индии на самом высоком уровне. Пригласил Премьер-министра в Украину", — пишет Зеленский.

зеленый моде
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

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Напомним, ранее Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Перу Диной Болуарте, поблагодарив лидера страны за поддержку Украины.

Также глава государства во время визита в Катар встретился с Эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и рассказал ему о подготовке к Глобальному саммиту мира.

Недавно Президент Украины посещал и Филиппины, где встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим.

Украина
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Индия
выборы

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