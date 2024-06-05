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Зеленський під час візиту до Катару обговорив із шейхом підготовку до Саміту миру

5 червня 2024 21:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів шейху Катару Таміму бін Хамаду Аль Тані про підготовку до Саміту миру
Президент України Володимир Зеленський та шейх Катару Тамім бін Хамад Аль Тані. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Катару провів зустріч з Еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Він розповів йому про підготовку до Глобального саміту миру.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 5 червня.

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Зустріч Зеленського із шейхом Катару

Глава держави подякував шейху за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії.

"Підтримка Катаром Української формули миру важлива. Розповів про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого стане звільнення полонених і депортованих українців. Дякую за сприяння у поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей. Ми домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна розраховує на подальшу солідарність Катару.

Нагадаємо, 5 червня Зеленський прибув до Катару. Метою цього візиту є зустріч і переговори із Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Раніше ми повідомляли, що уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець заявив, що Катару передали список викрадених Росією дітей. За його словами, в переліку 561 ім'я українських дітей.

Україна
Володимир Зеленський
саміт
Катар
президент

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