Зеленський розповів шейху Катару Таміму бін Хамаду Аль Тані про підготовку до Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський та шейх Катару Тамім бін Хамад Аль Тані. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Катару провів зустріч з Еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Він розповів йому про підготовку до Глобального саміту миру.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 5 червня.

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Зустріч Зеленського із шейхом Катару

Глава держави подякував шейху за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії.

"Підтримка Катаром Української формули миру важлива. Розповів про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого стане звільнення полонених і депортованих українців. Дякую за сприяння у поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей. Ми домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна розраховує на подальшу солідарність Катару.

Нагадаємо, 5 червня Зеленський прибув до Катару. Метою цього візиту є зустріч і переговори із Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Раніше ми повідомляли, що уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець заявив, що Катару передали список викрадених Росією дітей. За його словами, в переліку 561 ім'я українських дітей.