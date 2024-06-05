Зеленский рассказал шейху Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани о подготовке к Саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский и шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Катар провел встречу с Эмиром Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Он рассказал ему о подготовке к Глобальному саммиту мира.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 5 июня.

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Глава государства поблагодарил шейха за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и всех ключевых резолюций ООН по осуждению полномасштабной российской агрессии.

"Поддержка Катаром Украинской формулы мира важна. Рассказал о подготовке Глобального саммита мира, одной из тем которого станет освобождение пленных и депортированных украинцев. Спасибо за содействие в возвращении в Украину насильно вывезенных Россией детей. Мы договорились продолжить сотрудничество в этом направлении", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшую солидарность Катара.

Напомним, 5 июня Зеленский прибыл в Катар. Целью этого визита является встреча и переговоры с Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Ранее мы сообщали, что уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Катару передали список похищенных Россией детей. По его словам, в перечне 561 имя украинских детей.