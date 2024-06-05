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Зеленський прибув до Катару — яка мета поїздки

5 червня 2024 17:54
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Дмитро Галушка
Редактор
Візит Зеленського до Катару 5 червня
Виступ президента України Володимира Зеленського. Фото ілюстративне: Офіс президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 червня, прибув до Катару. Метою цього візиту є зустріч і переговори із Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це Зеленський написав у Telegram. 

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Візит Зеленського до Катару

"Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", — пояснив Зеленський. 

Зеленський також нагадав, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру. За його словами, ця країна має стати під час його проведення одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку. 

"Також обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань", — додав Зеленський.

Зеленський прибув у Катар
Повідомлення Зеленського про прибуття до Катару. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець заявив, що Катару передали список викрадених Росією дітей. За його словами, в переліку 561 ім'я українських дітей.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані. Лідери країн обговорили повернення незаконно депортованих українських дітей з РФ.

Україна
Володимир Зеленський
Катар
Формула миру
війна в Україні
діти

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