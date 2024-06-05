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Зеленский прибыл в Катар — какова цель поездки

5 июня 2024 17:54
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Визит Зеленского в Катар 5 июня
Выступление президента Украины Владимира Зеленского. Фото иллюстративное: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 июня, прибыл в Катар. Целью этого визита является встреча и переговоры с Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

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Визит Зеленского в Катар

"Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей. Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это среди пунктов повестки дня", — пояснил Зеленский.

Зеленский также напомнил, что Катар активно участвовал в подготовке Саммита мира. По его словам, эта страна должна стать во время его проведения одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность.

"Также обсудим с Его Высочеством Эмиром Катару ряд двусторонних экономических и вопросов безопасности", — добавил Зеленский.

зеленский в катаре
Сообщение Зеленского о визите в Катар. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Катару передали список похищенных Россией детей. По его словам, в перечне 561 имя украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Катару шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Лидеры стран обсудили возвращение незаконно депортированных украинских детей из РФ.

Украина
Владимир Зеленский
Катар
Формула мира
война в Украине
дети

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