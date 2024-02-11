Зеленський провів кадрові зміни у Десантно-штурмових військах ЗСУ — кого призначили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram / Zelenskyi

Президент України Володимир Зеленський затвердив зміну керівництва Десантно-штурмових військ Збройних сил. Глава держави звільнив очільника підрозділу Максима Миргородського та обрав його заміну.

Про це йдеться в указі президента України від 11 лютого 2024 року.

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Український лідер підписав указ про звільнення з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського.

"Звільнити Миргородського Максима Вікторовича з посади командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", — йдеться в указі.

Указ президента про звільнення Миргородського з посади голови Десантно-штурмових військ. Фото: скриншот

На заміну колишньому очільнику прийде бригадний генерал ЗСУ та Герой України Ігор Скибюк, який очолить Десантно-штурмові війська.

"Призначити Скибюка Ігоря Анатолійовича командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", — зазначено в указі.

Указ президента про призначення Скибюка на посаду командувача Десантно-штурмових військ. Фото: скриншот

Також 11 лютого Володимир Зеленський призначив першого заступника Міністра оборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Додамо, президент провів заміну керівника Генштабу ЗСУ. Він подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років повномасштабної війни. На цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Глава держави призначив заступників для Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Посади обіймуть полковник Вадим Сухаревський та полковник Андрій Лебеденко.