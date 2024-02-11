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Зеленський провів кадрові зміни у Десантно-штурмових військах ЗСУ — кого призначили

11 лютого 2024 11:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський провів кадрові зміни у Десантно-штурмових військах ЗСУ — кого призначили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram / Zelenskyi
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський затвердив зміну керівництва Десантно-штурмових військ Збройних сил. Глава держави звільнив очільника підрозділу Максима Миргородського та обрав його заміну.  

Про це йдеться в указі президента України від 11 лютого 2024 року.

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Призначення Скибюка на посаду командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ

Український лідер підписав указ про звільнення з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського. 

"Звільнити Миргородського Максима Вікторовича з посади командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", — йдеться в указі.

Указ президента про звільнення Миргородського з посади голови Десантно-штурмових військ
Указ президента про звільнення Миргородського з посади голови Десантно-штурмових військ. Фото: скриншот

На заміну колишньому очільнику прийде бригадний генерал ЗСУ та Герой України Ігор Скибюк, який очолить Десантно-штурмові війська.

"Призначити Скибюка Ігоря Анатолійовича командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", — зазначено в указі.

Указ президента про призначення Скибюка на посаду командувача Десантно-штурмових військ
Указ президента про призначення Скибюка на посаду командувача Десантно-штурмових військ. Фото: скриншот

Також 11 лютого  Володимир Зеленський призначив першого заступника Міністра оборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ. 

Додамо, президент провів заміну керівника Генштабу ЗСУ. Він подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років повномасштабної війни. На цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Глава держави призначив заступників для Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Посади обіймуть полковник Вадим Сухаревський та полковник Андрій Лебеденко.

Володимир Зеленський
війна
призначення
Україна
звільнення
указ

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