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Зеленський призначив Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ

11 лютого 2024 10:36
оновлено: 10:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський 11 лютого призначив Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Новопризначений командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Фото: МОУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника Міністра оборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних сил. 

Про це стало відомо з указу президента України від 11 лютого 2024 року.

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Зеленський ухвалив рішення та підписав указ 11 лютого про призначення генерала Павлюка на нову посаду. Військовий очолить Сухопутні війська ЗСУ.

"Призначити генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", — йдеться в указі. 

Указ президента про призначення Павлюка на посаду командувача сухопутних військ
Указ президента про призначення Павлюка на посаду командувача сухопутних військ. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент провів заміну керівника Генштабу ЗСУ. Він подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років повномасштабної війни. На цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Також Володимир Зеленський протягом 10 лютого проводив наради з військовим керівництвом та урядом. Глава держави призначив заступників для Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Посади обіймуть полковник Вадим Сухаревський та полковник Андрій Лебеденко.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
Україна
Олександр Павлюк

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