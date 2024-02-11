Зеленський 11 лютого призначив Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Зеленський призначив Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника Міністра оборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних сил.
Про це стало відомо з указу президента України від 11 лютого 2024 року.
Призначення Павлюка на посаду командувача Сухопутних військ
Зеленський ухвалив рішення та підписав указ 11 лютого про призначення генерала Павлюка на нову посаду. Військовий очолить Сухопутні війська ЗСУ.
"Призначити генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", — йдеться в указі.
Нагадаємо, президент провів заміну керівника Генштабу ЗСУ. Він подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років повномасштабної війни. На цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.
Також Володимир Зеленський протягом 10 лютого проводив наради з військовим керівництвом та урядом. Глава держави призначив заступників для Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.
Посади обіймуть полковник Вадим Сухаревський та полковник Андрій Лебеденко.
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