Зеленський 11 лютого призначив Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Новопризначений командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Фото: МОУ

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника Міністра оборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних сил.

Про це стало відомо з указу президента України від 11 лютого 2024 року.

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Зеленський ухвалив рішення та підписав указ 11 лютого про призначення генерала Павлюка на нову посаду. Військовий очолить Сухопутні війська ЗСУ.

"Призначити генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", — йдеться в указі.

Указ президента про призначення Павлюка на посаду командувача сухопутних військ. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент провів заміну керівника Генштабу ЗСУ. Він подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років повномасштабної війни. На цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Також Володимир Зеленський протягом 10 лютого проводив наради з військовим керівництвом та урядом. Глава держави призначив заступників для Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Посади обіймуть полковник Вадим Сухаревський та полковник Андрій Лебеденко.