Зеленский 11 февраля назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ

Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя Министра обороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил.
Об этом стало известно из указа президента
Украины от 11 февраля 2024 года.
Назначение Павлюка на должность командующего Сухопутными войсками
Зеленский принял решение и подписал указ 11 февраля о назначении генерала Павлюка на новую должность. Военный возглавит Сухопутные войска ВСУ.
"Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе.
Напомним, президент произвел замену руководителя Генштаба ВСУ. Он поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение двух лет полномасштабной войны. На эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.
Также Владимир Зеленский 10 февраля проводил совещания с военным руководством и правительством. Глава государства назначил заместителей для Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.
Должности будут занимать полковник Вадим Сухаревский и полковник Андрей Лебеденко.
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