Зеленский 11 февраля назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ

Новоназначенный командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Фото: МОУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя Министра обороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил.

Об этом стало известно из указа президента

Украины от 11 февраля 2024 года.

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Зеленский принял решение и подписал указ 11 февраля о назначении генерала Павлюка на новую должность. Военный возглавит Сухопутные войска ВСУ.

"Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе.

Указ президента о назначении Павлюка на должность командующего сухопутными войсками. Фото: скриншот

Напомним, президент произвел замену руководителя Генштаба ВСУ. Он поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение двух лет полномасштабной войны. На эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Также Владимир Зеленский 10 февраля проводил совещания с военным руководством и правительством. Глава государства назначил заместителей для Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

Должности будут занимать полковник Вадим Сухаревский и полковник Андрей Лебеденко.