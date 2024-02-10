Зеленський призначив заступників головкома ЗСУ та начальника Генштабу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів, що протягом дня, 10 лютого, проводив наради з військовим керівництвом та урядом. Він призначив заступників для Головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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За словами глави держави, до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які розуміють, що потрібно ЗСУ. Йдеться про бойових командирів цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні.

Заступниками Сирського стали:

полковник Вадим Сухаревський — його напрямок — це безпілотні системи і розвиток застосування дронів українськими воїнами;

полковник Андрій Лебеденко — його напрямок — це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем.

Зеленський зазначив, що потрібна чітка практика роботи з новими технологіями.

Заступниками начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича стали:

бригадний генерала Володимир Горбатюк — його напрямок — це оперативна робота, робота штабів, планування, управління;

бригадний генерал Олексій Шевченко — його напрямок — це логістика;

бригадний генерала Михайло Драпатий — він відповідатиме за підготовку, якісне тренування українських військових.

"Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, — увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів заміну керівника Генерального штабу Збройних сил України. Він подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років повномасштабної війни. На цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу.