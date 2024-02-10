Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ и начальника Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение дня, 10 февраля, проводил совещания с военным руководством и правительством. Он назначил заместителей для Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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По словам главы государства, к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и которые понимают, что нужно ВСУ. Речь идет о боевых командирах этой войны, чей опыт будет полезным именно на общеармейском уровне.

Заместителями Сырского стали:

полковник Вадим Сухаревский — его направление — это беспилотные системы и развитие применения дронов украинскими воинами;

полковник Андрей Лебеденко — его направление — это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем.

Зеленский отметил, что необходима четкая практика работы с новыми технологиями.

Заместителями начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича стали:

бригадный генерал Владимир Горбатюк — его направление — это оперативная работа, работа штабов, планирование, управление;

бригадный генерал Алексей Шевченко — его направление — это логистика;

бригадный генерал Михаил Драпатый — он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку украинских военных.

"Весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий, — весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины", — добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский произвел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Он поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение двух лет полномасштабной войны. На эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский поздравил генерал-майора Анатолия Баргилевича с назначением на должность начальника Генерального штаба.