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Зеленский провел кадровые изменения в Десантно-штурмовых войсках ВСУ — кого назначили

11 февраля 2024 11:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский провел кадровые изменения в Десантно-штурмовых войсках ВСУ — кого назначили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram / Зеленский
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил смену руководства Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил. Глава государства уволил главу подразделения Максима Миргородского и избрал его замену.

Об этом сказано в указе президента Украины от 11 февраля 2024 года.

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Назначение Скибюка на должность командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ

Украинский лидер подписал указ об увольнении с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максима Миргородского.

"Уволить Миргородского Максима Викторовича с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе.

Указ президента об освобождении Миргородского от должности главы Десантно-штурмовых войск
Указ президента об увольнении Миргородского от должности главы Десантно-штурмовых войск. Фото: скриншот

На замену бывшему главе придет бригадный генерал ВСУ и Герой Украины Игорь Скибюк, возглавляющий Десантно-штурмовые войска.

"Назначить Скибюка Игоря Анатольевича командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины", — отмечено в указе.

Указ президента о назначении Скибюка на должность командующего Десантно-штурмовыми войсками
Указ президента о назначении Скибюка на должность командующего Десантно-штурмовыми войсками. Фото: скриншот

Также 11 февраля Владимир Зеленский назначил первого заместителя Министра обороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Добавим, что президент провел замену руководителя Генштаба ВСУ. Он поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение двух лет полномасштабной войны. На эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Глава государства назначил заместителей для Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Должности будут занимать полковник Вадим Сухаревский и полковник Андрей Лебеденко.

Владимир Зеленский
война
назначение
Украина
увольнение
указ

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