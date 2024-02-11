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Зеленський призначив Плахуту на посаду командувача Сил тероборони ЗСУ

11 лютого 2024 11:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський призначив Плахуту на посаду командувача Сил тероборони ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про кадрові зміни в керівництві підрозділів Збройних сил. Відтак український лідер призначив військового Ігоря Плахуту командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

Про це повідомляється в указі президента України від 11 лютого 2024 року.

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Згідно з указом президента, в Україні Сили тероборони ЗСУ очолить генерал-майор Ігор Плахута.

"Призначити Плахуту Ігоря Вікторовича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", — йдеться в указі.

Як відомо, раніше цю посаду обіймав генерал-майор Анатолій Баргилевич. Військовий керував Силами територіальної оборони з жовтня 2023 року до лютого 2024 року.

Указ про призначення Плахути командувачем Сил тероборони ЗСУ
Указ про призначення Плахути командувачем Сил тероборони ЗСУ. Фото: скриншот

Що відомо про Ігоря Плахуту

До нового призначення військовий діяч, генерал-майор Ігор Плахута був начальником 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ та начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

Генерал-майор Ігор Плахута
Генерал-майор Ігор Плахута. Фото: УНІАН

Нагадаємо, український лідер затвердив зміну керівництва Десантно-штурмових військ ЗСУ. З посади було звільнено Максима Миргородського та призначено Ігоря Скибюка.

Також 11 лютого  Володимир Зеленський призначив першого заступника Міністра оборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ. 

Додамо, президент звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ 11 лютого.

Володимир Зеленський
ЗСУ
призначення
Україна
військові
указ

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