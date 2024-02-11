Зеленский назначил Плахуту на должность командующего Сил терробороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кадровых изменениях в руководстве подразделений Вооруженных Сил. Следовательно, украинский лидер назначил военного Игоря Плахуту командующим Сил территориальной обороны ВСУ.

Об этом сообщается в указе президента Украины от 11 февраля 2024 года.

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Согласно указу президента, в Украине Силы терробороны ВСУ возглавит генерал-майор Игорь Плахута. До этого Плахута был начальником 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ.

"Назначить Плахуту Игоря Викторовича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе.

Как известно, ранее этот пост занимал генерал-майор Анатолий Баргилевич. Военный руководил Силами территориальной обороны с октября 2023 года по февраль 2024 года.

Указ о назначении Плахуты командующим Сил терробороны ВСУ. Фото: скриншот

Что известно об Игоре Плахуте

До нового назначения военный деятель генерал-майор Игорь Плахута был начальником 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ и начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД.

Генерал-майор Игорь Плахута. Фото: Униан

Напомним, украинский лидер утвердил смену руководства Десантно-штурмовых войск ВСУ. С должности был уволен Максим Миргородский и назначен Игорь Скибюк.

Также 11 февраля Владимир Зеленский назначил первого заместителя Министра обороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Добавим, президент уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенными силами ВСУ 11 февраля.