Зеленский назначил Плахуту на должность командующего Сил терробороны ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кадровых изменениях в руководстве подразделений Вооруженных Сил. Следовательно, украинский лидер назначил военного Игоря Плахуту командующим Сил территориальной обороны ВСУ.
Об этом сообщается в указе президента Украины от 11 февраля 2024 года.
Плахута займет должность главы Сил терробороны ВСУ
Согласно указу президента, в Украине Силы терробороны ВСУ возглавит генерал-майор Игорь Плахута. До этого Плахута был начальником 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ.
"Назначить Плахуту Игоря Викторовича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе.
Как известно, ранее этот пост занимал генерал-майор Анатолий Баргилевич. Военный руководил Силами территориальной обороны с октября 2023 года по февраль 2024 года.
Что известно об Игоре Плахуте
До нового назначения военный деятель генерал-майор Игорь Плахута был начальником 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ и начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД.
Напомним, украинский лидер утвердил смену руководства Десантно-штурмовых войск ВСУ. С должности был уволен Максим Миргородский и назначен Игорь Скибюк.
Также 11 февраля Владимир Зеленский назначил первого заместителя Министра обороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ.
Добавим, президент уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенными силами ВСУ 11 февраля.
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