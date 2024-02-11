Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський звільнив Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ arrow

Зеленський звільнив Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ

11 лютого 2024 10:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський звільнив Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України. Відповідний указ було підписано у неділю, 11 лютого.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Читайте також:

Звільнення Сергія Наєва

"Звільнити Наєва Сергія Івановича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних сил України", — йдеться у тексті указу.

Тепер вказану посаду обійматиме Юрій Содоль.

указ Зеленського
Указ Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про Сергія Наєва

  • З березня 1993 року служить у Збройних Силах України. Протягом 1990-х та початку 2000-х років обіймав різні посади у Західному та Південному оперативних командуваннях.
  • Був у командуванні взводу, розвідувальної роти та батальйону в рамках 7-го механізованого полку 24-ї механізованої дивізії. Також командував 820-м механізованим полком 128-ї механізованої дивізії.
  • У середині 2000-х став командиром 28-ї окремої механізованої бригади.
  • У 2006-2007 роках навчався у Національній академії оборони України, де був відзначений медаллю від королеви Великобританії як найкращий випускник.
  • З 2007 по 2014 рік проходив службу у 13-му армійському корпусі, а у 2014-2015 роках брав участь в обороні Донецького аеропорту. 2015 року очолив оперативне командування "Південь".
  • З 2015 до 2017 року був на посаді командувача оперативного командування "Схід".
  • У 2018 році обійняв посаду начальника штабу Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка , який обіймав посаду першого заступника Міністра оборони, на посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил країни.

Також Президент 10 лютого провів наради з військовим керівництвом та урядом. Зеленський призначив заступників для Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Володимир Зеленський
ЗСУ
робота
армія
Сергій Наєв
військові
звільнення
указ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

9 лютого 2024

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі