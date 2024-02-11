Зеленський звільнив Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України. Відповідний указ було підписано у неділю, 11 лютого.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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"Звільнити Наєва Сергія Івановича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних сил України", — йдеться у тексті указу.

Тепер вказану посаду обійматиме Юрій Содоль.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про Сергія Наєва

З березня 1993 року служить у Збройних Силах України. Протягом 1990-х та початку 2000-х років обіймав різні посади у Західному та Південному оперативних командуваннях.

Був у командуванні взводу, розвідувальної роти та батальйону в рамках 7-го механізованого полку 24-ї механізованої дивізії. Також командував 820-м механізованим полком 128-ї механізованої дивізії.

У середині 2000-х став командиром 28-ї окремої механізованої бригади.

У 2006-2007 роках навчався у Національній академії оборони України, де був відзначений медаллю від королеви Великобританії як найкращий випускник.

З 2007 по 2014 рік проходив службу у 13-му армійському корпусі, а у 2014-2015 роках брав участь в обороні Донецького аеропорту. 2015 року очолив оперативне командування "Південь".

З 2015 до 2017 року був на посаді командувача оперативного командування "Схід".

У 2018 році обійняв посаду начальника штабу Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка , який обіймав посаду першого заступника Міністра оборони, на посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил країни.

Також Президент 10 лютого провів наради з військовим керівництвом та урядом. Зеленський призначив заступників для Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.