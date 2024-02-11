Зеленский уволил Наева с должности Командующего объединенных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ был подписан в воскресенье, 11 февраля.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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"Уволить Наева Сергея Ивановича с должности Командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте указа.

Теперь указанную должность будет занимать Юрий Содоль.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Что известно про Сергея Наева

С марта 1993 года служит в Вооруженных силах Украины. На протяжении 1990-х и начала 2000-х годов занимал различные должности в Западном и Южном оперативных командованиях.

Был в командовании взвода, разведывательной роты и батальона в рамках 7-го механизированного полка 24-й механизированной дивизии. Также командовал 820-м механизированным полком 128-й механизированной дивизии.

В середине 2000-х годов стал командиром 28-й отдельной механизированной бригады.

В 2006-2007 годах обучался в Национальной академии обороны Украины, где был удостоен медали от королевы Великобритании как лучший выпускник.

С 2007 по 2014 год проходил службу в 13-м армейском корпусе, а в 2014-2015 годах принимал участие в обороне Донецкого аэропорта. В 2015 году возглавил оперативное командование "Юг".

С 2015 по 2017 год был на посту командующего оперативным командованием "Восток".

В 2018 году занял должность начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка, занимавшего должность первого заместителя Министра обороны, на пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил страны.

Также Президент 10 февраля провел совещания с военным руководством и правительством. Зеленский назначил заместителей для Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.