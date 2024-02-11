Зеленский уволил Наева с должности Командующего объединенных сил ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ был подписан в воскресенье, 11 февраля.
Об этом сообщает Офис Президента Украины.
Увольнение Сергея Наева
"Уволить Наева Сергея Ивановича с должности Командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте указа.
Теперь указанную должность будет занимать Юрий Содоль.
Что известно про Сергея Наева
- С марта 1993 года служит в Вооруженных силах Украины. На протяжении 1990-х и начала 2000-х годов занимал различные должности в Западном и Южном оперативных командованиях.
- Был в командовании взвода, разведывательной роты и батальона в рамках 7-го механизированного полка 24-й механизированной дивизии. Также командовал 820-м механизированным полком 128-й механизированной дивизии.
- В середине 2000-х годов стал командиром 28-й отдельной механизированной бригады.
- В 2006-2007 годах обучался в Национальной академии обороны Украины, где был удостоен медали от королевы Великобритании как лучший выпускник.
- С 2007 по 2014 год проходил службу в 13-м армейском корпусе, а в 2014-2015 годах принимал участие в обороне Донецкого аэропорта. В 2015 году возглавил оперативное командование "Юг".
- С 2015 по 2017 год был на посту командующего оперативным командованием "Восток".
- В 2018 году занял должность начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Напомним, Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка, занимавшего должность первого заместителя Министра обороны, на пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил страны.
Также Президент 10 февраля провел совещания с военным руководством и правительством. Зеленский назначил заместителей для Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.
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