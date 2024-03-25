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Зеленський присвоїв генеральські звання трьом полковникам СБУ — кого підвищили

25 березня 2024 17:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський присвоїв генеральські звання трьом полковникам СБУ — кого підвищили
Володимир Зеленський вручає державну нагороду на заході з нагоди Дня Служби безпеки України. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 25 березня, надав звання генералів трьом полковникам Служби безпеки України. Ініціативу приурочено з нагоди професійного свята, яке сьогодні святкує силове відомство. 

Відповідні укази з'явилися на офіційному сайті голови держави.

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Зеленський підвищив у званні трьох полковників СБУ

  • Зеленський присвоїв генеральські звання трьом полковникам СБУ — кого підвищили
    Указ Зеленського. Джерело: Офіс президента України
  • Зеленський присвоїв генеральські звання трьом полковникам СБУ — кого підвищили - фото 2
    Указ Зеленського. Джерело: Офіс президента України
  • Зеленський присвоїв генеральські звання трьом полковникам СБУ — кого підвищили
    Указ Зеленського. Джерело: Офіс президента України
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Як зазначено в офіційних документах, звання бригадного генерала відомства отримали:

  • заступник голови СБУ полковник Сергій Наумюк;
  • начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки полковник Ілля Вітюк;
  • начальник Управління СБУ в Херсонській області полковник Артем Борисевич.

День Служби безпеки України — останні новини

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський привітав працівників СБУ з нагоди 32-ї річниці створення силового відомства, вручив бійцям нагороди, відзнаки та присвоїв військові звання.

До привітань силовикам долучився і Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, подякувавши їм за боротьбу із загарбниками.

Незадовго до професійного свята відомство оголосило підозру ексміністру освіти та науки Дмитру Табачнику та колишньому очільнику Державної реєстраційної служби Дмитру Ворону, заочно засудивши чиновників відповідно на 15 та 12 років ув’язнення.

Володимир Зеленський
СБУ
свята
Україна
військові

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