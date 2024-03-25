Зеленський присвоїв генеральські звання трьом полковникам СБУ — кого підвищили

Володимир Зеленський вручає державну нагороду на заході з нагоди Дня Служби безпеки України. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 25 березня, надав звання генералів трьом полковникам Служби безпеки України. Ініціативу приурочено з нагоди професійного свята, яке сьогодні святкує силове відомство.

Відповідні укази з'явилися на офіційному сайті голови держави.

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Указ Зеленського. Джерело: Офіс президента України

Указ Зеленського. Джерело: Офіс президента України

Указ Зеленського. Джерело: Офіс президента України 1 / 3

Як зазначено в офіційних документах, звання бригадного генерала відомства отримали:

заступник голови СБУ полковник Сергій Наумюк;

начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки полковник Ілля Вітюк;

начальник Управління СБУ в Херсонській області полковник Артем Борисевич.

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Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський привітав працівників СБУ з нагоди 32-ї річниці створення силового відомства, вручив бійцям нагороди, відзнаки та присвоїв військові звання.

До привітань силовикам долучився і Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, подякувавши їм за боротьбу із загарбниками.

Незадовго до професійного свята відомство оголосило підозру ексміністру освіти та науки Дмитру Табачнику та колишньому очільнику Державної реєстраційної служби Дмитру Ворону, заочно засудивши чиновників відповідно на 15 та 12 років ув’язнення.