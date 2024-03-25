Зеленский присвоил генеральские звания трем полковникам СБУ — кого повысили

Владимир Зеленский вручает государственную награду на мероприятии по случаю Дня Службы безопасности Украины. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 марта, присвоил звание генералов трем полковникам Службы безопасности Украины. Инициатива посвящена профессиональному празднику, который сегодня празднует силовое ведомство.

Соответствующие указы появились на официальном сайте главы государства.

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Указ Зеленского. Источник: Офис президента Украины

Указ Зеленского. Источник: Офис президента Украины

Указ Зеленского. Источник: Офис президента Украины 1/3 ​ 3

Как отмечено в официальных документах, звание бригадного генерала ведомства получили:

замглавы СБУ, полковник Сергей Наумюк;

начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности, полковник Илья Витюк;

начальник Управления СБУ в Херсонской области, полковник Артём Борисевич.

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Напомним, сегодня Владимир Зеленский поздравил работников СБУ по случаю 32-й годовщины создания силового ведомства, вручил бойцам награды , награды и присвоил воинские звания.

К поздравлениям силовикам присоединился и Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский , поблагодарив их за борьбу с захватчиками.

Незадолго до профессионального праздника ведомство объявило подозрение экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику и бывшему главе Государственной регистрационной службы Дмитрию Ворону, заочно осудив чиновников соответственно на 15 и 12 лет заключения.