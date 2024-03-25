Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский присвоил генеральские звания трем полковникам СБУ — кого повысили arrow

Зеленский присвоил генеральские звания трем полковникам СБУ — кого повысили

25 марта 2024 17:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский присвоил генеральские звания трем полковникам СБУ — кого повысили
Владимир Зеленский вручает государственную награду на мероприятии по случаю Дня Службы безопасности Украины. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 марта, присвоил звание генералов трем полковникам Службы безопасности Украины. Инициатива посвящена профессиональному празднику, который сегодня празднует силовое ведомство.

Соответствующие указы появились на официальном сайте главы государства.

Читайте также:

Зеленский повысил в звании трех полковников СБУ

  • Зеленский присвоил генеральские звания трем полковникам СБУ - кого повысили
    Указ Зеленского. Источник: Офис президента Украины
  • Зеленский присвоил генеральские звания трем полковникам СБУ — кого повысили - фото 2
    Указ Зеленского. Источник: Офис президента Украины
  • Зеленский присвоил генеральские звания трем полковникам СБУ - кого повысили
    Указ Зеленского. Источник: Офис президента Украины
1/33

Как отмечено в официальных документах, звание бригадного генерала ведомства получили:

  • замглавы СБУ, полковник Сергей Наумюк;
  • начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности, полковник Илья Витюк;
  • начальник Управления СБУ в Херсонской области, полковник Артём Борисевич.

День Службы безопасности Украины — последние новости

Напомним, сегодня Владимир Зеленский поздравил работников СБУ по случаю 32-й годовщины создания силового ведомства, вручил бойцам награды , награды и присвоил воинские звания.

К поздравлениям силовикам присоединился и Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский , поблагодарив их за борьбу с захватчиками.

Незадолго до профессионального праздника ведомство объявило подозрение экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику и бывшему главе Государственной регистрационной службы Дмитрию Ворону, заочно осудив чиновников соответственно на 15 и 12 лет заключения.

Владимир Зеленский
СБУ
праздники
Украина
военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ