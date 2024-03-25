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Зеленський привітав воїнів СБУ з професійним святом та подякував за захист

25 березня 2024 09:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський привітав воїнів СБУ з професійним святом та подякував за захист
Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський привітав працівників Служби безпеки України з їхнім професійним святом. Глава держави, зокрема, подякував силам СБУ, які стоять на захисті Батьківщини. 

Привітання Зеленський оприлюднив на своїй сторінці в Telegram.

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"День Служби безпеки України. Ми дякуємо всім воїнам СБУ. Пишаємося далекобійністю СБУ. Розраховуємо на міцність спецпризначенців СБУ на фронті. Дякую всім працівникам СБУ, які ефективні заради України!" — сказав Зеленський, вітаючи працівників СБУ. 

Він також відзначив спецоперації Служби безпеки та заявив, що це вагомий вклад у майбутню перемогу України. 

"Спираємось на силу СБУ в захисті від операцій ворога проти внутрішньої єдності України. І віримо — віримо, що ефективність СБУ як одного з ключових елементів наших Сил оборони та безпеки України обовʼязково наблизить нашу спільну перемогу", — сказав Зеленський. 

Привітання Зеленського
Привітання Зеленського. Фото: скриншот
День СБУ 25 березня
Працівники СБУ. Фото: СБУ
День СБУ 25 березня
Працівники СБУ. Фото: СБУ
День СБУ 25 березня
Працівники СБУ. Фото: СБУ

Нагадаємо, зі святом українських спецпризначенців привітав і Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

До слова, 17 березня Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій здійснила атаку проти нафтопереробного заводу у Слов'янську-на-Кубані. Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів в Росії.

Володимир Зеленський
СБУ
війна
свята
війна в Україні

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