Зеленський привітав воїнів СБУ з професійним святом та подякував за захист

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський привітав працівників Служби безпеки України з їхнім професійним святом. Глава держави, зокрема, подякував силам СБУ, які стоять на захисті Батьківщини.

Привітання Зеленський оприлюднив на своїй сторінці в Telegram.

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Що сказав Зеленський

"День Служби безпеки України. Ми дякуємо всім воїнам СБУ. Пишаємося далекобійністю СБУ. Розраховуємо на міцність спецпризначенців СБУ на фронті. Дякую всім працівникам СБУ, які ефективні заради України!" — сказав Зеленський, вітаючи працівників СБУ.

Він також відзначив спецоперації Служби безпеки та заявив, що це вагомий вклад у майбутню перемогу України.

"Спираємось на силу СБУ в захисті від операцій ворога проти внутрішньої єдності України. І віримо — віримо, що ефективність СБУ як одного з ключових елементів наших Сил оборони та безпеки України обовʼязково наблизить нашу спільну перемогу", — сказав Зеленський.

Привітання Зеленського. Фото: скриншот

Працівники СБУ. Фото: СБУ

Працівники СБУ. Фото: СБУ

Працівники СБУ. Фото: СБУ

Нагадаємо, зі святом українських спецпризначенців привітав і Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

До слова, 17 березня Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій здійснила атаку проти нафтопереробного заводу у Слов'янську-на-Кубані. Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів в Росії.