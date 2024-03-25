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Зеленский поздравил воинов СБУ с профессиональным праздником и поблагодарил за защиту

25 марта 2024 09:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский поздравил воинов СБУ с профессиональным праздником и поблагодарил за защиту
Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский поздравил работников Службы безопасности Украины с их профессиональным праздником. Глава государства, в частности, поблагодарил силы СБУ, которые стоят на защите Родины.

Приветствие Зеленский обнародовал на своей странице в Telegram.

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Что сказал Зеленский

"День Службы безопасности Украины. Мы благодарим всех воинов СБУ. Гордимся дальнобойностью СБУ. Рассчитываем на прочность спецназовцев СБУ на фронте. Спасибо всем работникам СБУ, которые эффективны ради Украины!" — сказал Зеленский, поздравляя работников СБУ.

Он также отметил спецоперации Службы безопасности и заявил, что это весомый вклад в предстоящую победу Украины.

"Опираемся на силу СБУ в защите от операций врага против внутреннего единства Украины. И верим — верим, что эффективность СБУ как одного из ключевых элементов наших сил обороны и безопасности Украины обязательно приблизит нашу общую победу", — сказал Зеленский.

Поздравление Зеленского
Поздравление Зеленского. Фото: скриншот
День СБУ 25 марта
Сотрудники СБУ. Фото: СБУ
День СБУ 25 марта
Сотрудники СБУ. Фото: СБУ
День СБУ 25 марта
Сотрудники СБУ. Фото: СБУ

Напомним, с праздником украинских спецназовцев поздравил и Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.

К слову, 17 марта Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций совершила атаку против нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. В общей сложности дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

Владимир Зеленский
СБУ
война
праздники
война в Украине

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