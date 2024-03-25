Сирський привітав спецпризначенців з Днем Служби безпеки України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

В Україні 25 березня відзначають День Служби безпеки України. Дату свята обрано через те, що цього дня 1992 року було ухвалено законопроєкт про створення СБУ. З нагоди професійного свята Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський звернувся до спецпризначенців та подякував їм за боротьбу із загарбниками.

Відповідне привітання Сирський опублікував у своєму Telegram.

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Сирський наголосив, що сьогодні ми усі — Сили оборони України, та разом, пліч-о-пліч б'ємося з російським окупантом.

"Побратими зі Служби безпеки України нині на складних напрямках нищать ворога й захищають нашу державу. У нас спільна мета і спільна ціль — звільнити Україну й здобути перемогу", — сказав він.

Головнокомандувач підкреслив, що українці самовіддано борються за свою свободу, майбутнє та за своїх дітей. Він побажав спецпризначенцям СБУ незламного духу та якнайшвидшої перемоги.

Скриншот допису Олександра Сирського в Telegram

Історія свята

Ще 22 березня 2001 року указом тодішнього президента України Леоніда Кучми було встановлено професійне свято СБУ. Він відзначив заслуги Служби безпеки "у справі захисту державного суверенітету України, конституційного ладу, територіальної цілісності, законних інтересів держави, забезпеченні прав і свобод людини й громадянина".

Спецпризначенці виконують ці завдання від початку свого заснування. А згодом у складі були створені й інші підрозділи, зокрема розвідки та контррозвідки, захисту національної державності та протидії тероризму, військової контррозвідки, боротьби з корупцією й організованою злочинністю, урядового зв’язку, підрозділ спецпризначення "А" та не тільки.

Під час повномасштабного вторгнення Росії СБУ відіграє важливу роль у боротьбі та захисті нашої країни від загарбників. Працівники спецслужби виявляють ворожих агентів та колаборантів, борються з організованою злочинністю та знищують ворога.

Нагадаємо, 17 березня Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій здійснила атаку проти нафтопереробного заводу у Слов'янську-на-Кубані. Внаслідок атаки на НПЗ почалася сильна пожежа. Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів в Росії.

Крім того, нещодавно кіберфахівці української спецслужби заблокували поставки комплектуючих для партії російських "шахедів" і крилатих ракет. Також за останні два роки ними було відбито понад 10 тисяч атак з боку російських хакерів.