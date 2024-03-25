Сырский поздравил спецназовцев с Днем Службы безопасности Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

В Украине 25 марта отмечается День Службы безопасности Украины. Дата праздника выбрана из-за того, что в этот день 1992 года был принят законопроект о создании СБУ. По случаю профессионального праздника Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский обратился к спецназовцам и поблагодарил их за борьбу с захватчиками.

Соответствующее поздравление Сырский опубликовал в своем Telegram.

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Сырский подчеркнул, что сегодня мы все — Силы обороны Украины, и вместе, бок о бок сражаемся с российским оккупантом.

"Побратимы из Службы безопасности Украины сейчас на сложных направлениях уничтожают врага и защищают наше государство. У нас общая цель — освободить Украину и одержать победу", — сказал он.

Главнокомандующий подчеркнул, что украинцы самоотверженно борются за свою свободу, будущее и своих детей. Он пожелал спецназовцам СБУ несокрушимого духа и скорейшей победы.

Скриншот сообщения Александра Сырского в Telegram

История праздника

Еще 22 марта 2001 года указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы был установлен профессиональный праздник СБУ. Он отметил заслуги Службы безопасности "по защите государственного суверенитета Украины, конституционного строя, территориальной целостности, законных интересов государства, обеспечению прав и свобод человека и гражданина".

Спецназовцы выполняют эти задачи с начала своего основания. Впоследствии в составе были созданы и другие подразделения, в частности разведки и контрразведки, защиты национальной государственности и противодействия терроризму, военной контрразведки, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, правительственной связи, подразделение спецназначения "А" и не только.

Во время полномасштабного вторжения России СБУ играет важную роль в борьбе и защите нашей страны от захватчиков. Сотрудники спецслужбы выявляют вражеских агентов и коллаборантов, борются с организованной преступностью и уничтожают врага.

Напомним, 17 марта Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций совершила атаку против нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. В результате атаки на НПЗ начался сильный пожар. В общей сложности дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

Кроме того, недавно киберспециалисты украинской спецслужбы заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет. Также за последние два года ими было отбито более десяти тысяч атак со стороны российских хакеров.