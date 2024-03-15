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Кіберфахівці СБУ заблокували поставки комплектуючих для партії російських "Шахедів"

15 березня 2024 23:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кіберфахівці СБУ заблокували поставки комплектуючих для партії російських "Шахедів"
Російські дрони. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували поставки комплектуючих для партії російських "Шахедів" і крилатих ракет. Окрім того, за останні два роки ними було відбито понад десять тисяч атак з боку російських хакерів.

Про це розповів начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

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СБУ блокує поставку комплектуючих для "Шахедів"

Вітюк зазначив, що кіберфахівці СБУ системно працюють і вже мають результати у блокуванні поставок комплектуючих до російської зброї, зокрема деталей для виробництва "Шахедів" і мікросхем для крилатих ракет.

"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів — вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "Шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет", — розповів Ілля Вітюк.
 
Він також додав, що кіберфахівці на лінії фронту знищують ворожі системи РЕБ і РЕР, а також над перехоплюють ворожі безпілотники, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

"Кібервійна – це не щось абстрактне і віртуальне. Кожна відбита атака – це недопущена спроба завдати шкоди нашій державі і людям. Уявіть: спецслужби рф зламали месенджери одного військового і таким чином зʼясували точне місце і час запланованого збору, і в результаті – приліт і десятки загиблих", — пояснив начальник ДКІБ.

Кіберфахівці СБУ у повномасштабній війні

За два роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тисяч кібератак, більшість з яких відбулися ще на початковій стадії російського вторгнення.

"Ці кібератаки мали різну мету: розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану", — розповіли в СБУ..

Ілля Вітюк вважає, що російські спецслужби будуть нарощувати свій кібернаступальний потенціал. Але водночас нагадує, що й СБУ проводить власні спецоперації у кіберпросторі та влаштовує "бавовну" ворогу, знищуючи різні військові об’єкти.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала українську мережу чорних зброярів, вилучивши як вибухівку і стрілецьку зброю, так і навіть бойову техніку. 

Водночас у Миколаєві затримали держзрадника, який спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію російським силовикам.

СБУ
окупанти
кібербезпека
дрони
безпека

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