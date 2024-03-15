Киберспециалисты СБУ заблокировали поставки комплектующих для партии российских "Шахедов"

Российские дроны. Фото иллюстративное: росСМИ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали поставки комплектующих для партии российских "Шахедов" и крылатых ракет. Кроме того, за последние два года ими было отбито более десяти тысяч атак со стороны российских хакеров.

Об этом рассказал начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

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Витюк отметил, что киберспециалисты СБУ системно работают и уже имеют результаты в блокировании поставок комплектующих к российскому оружию, в частности, деталей для производства "Шахедов" и микросхем для крылатых ракет.

"Мы осуществляем перекрытие цепей поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров уже заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 "Шахедов" и 4000 микросхем для крылатых ракет", — рассказал Илья Витюк.



Он также добавил, что киберспециалисты на линии фронта уничтожают вражеские системы РЭБ и РЭР, а также перехватывают вражеские беспилотники, координирующие ракетные и артиллерийские удары по Силам обороны.

"Кибервойна — это не что-то абстрактное и виртуальное. Каждая отраженная атака – это недопущенная попытка нанести вред нашему государству и людям. Представьте: спецслужбы РФ сломали мессенджеры одного военного и таким образом выяснили точное место и время запланированного сбора, и в результате – прилет и десятки погибших", — объяснил начальник ДКИБ.

Киберспециалисты СБУ в полномасштабной войне

За два года полномасштабной войны СБУ отразила почти 10 тысяч кибератак, большинство из которых произошло еще на начальной стадии российского вторжения.

"Эти кибератаки имели разную цель: разведывательную, деструктивную, психологическое влияние или комбинированную", — рассказали в СБУ.

Илья Витюк считает, что российские спецслужбы будут наращивать свой кибернаступательный потенциал. Но в то же время напоминает, что и СБУ проводит собственные спецоперации в киберпространстве и устраивает "хлопок" врагу, уничтожая разные военные объекты.

Напомним, ранее СБУ ликвидировала украинскую сеть черных оружейников, изъяв как взрывчатку и стрелковое оружие, так и даже боевую технику.

В то же время в Николаеве задержали госпредателя, который наблюдал за передвижением ВСУ и передавал информацию российским силовикам.