Зеленський вручив державні нагороди бійцям СБУ

Володимир Зеленський та військові СБУ. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський привітав працівників СБУ з нагоди 32-річниці створення Служби безпеки України. Глава держави вручив бійцям нагороди, відзнаки та присвоїв військові звання.

Про це повідомляє Зеленський та Офіс президента.

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Найперше Зеленський подякував працівникам СБУ за професійну роботу. Зокрема, відзначив ефективність українських дронів, які демонструють потрібні результати.

"За незмінну силу, яку вони проявляють у боях від перших днів повномасштабної війни. Дякую за далекобійність і влучність наших дронів — і тих, що діють у небі, і тих, що діють у морі. Дякую за уважність у захисті нашої держави та людей від зла колаборантів, навідників ворога та інших зрадників України", — сказав Зеленський.

Після цього глава держави вручив бійцям нагороди та присвоїв військові звання. Наостанок усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів Служби безпеки, які віддали свої життя заради України.

Нагородження бійців. Фото: ОП

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Нагадаємо, зі святом українських спецпризначенців привітав і Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

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