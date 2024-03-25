Зеленский вручил государственные награды бойцам СБУ

Владимир Зеленский и военные СБУ. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поздравил работников СБУ по случаю 32-летия создания Службы безопасности Украины. Глава государства вручил бойцам награды, награды и присвоил воинские звания.

Об этом сообщает Зеленский и Офис президента.

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Прежде всего, Зеленский поблагодарил работников СБУ за профессиональную работу. В частности, отметил эффективность украинских дронов, демонстрирующих нужные результаты.

"За неизменную силу, которую они проявляют в боях от первых дней полномасштабной войны. Спасибо за дальнобойность и меткость наших дронов — и действующих в небе, и действующих в море. Спасибо за внимательность в защите нашего государства и людей от зла коллаборантов, наводчиков врага и других предателей Украины", — сказал Зеленский.

После этого глава государства вручил бойцам награды и присвоил воинские звания. Напоследок все присутствовавшие почтили минутой молчания память воинов Службы безопасности, отдавших свои жизни ради Украины.

Награждение бойцов. Фото: ОП

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Напомним, с праздником украинских спецназовцев поздравил и Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.

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