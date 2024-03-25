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Зеленский вручил государственные награды бойцам СБУ

25 марта 2024 15:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский вручил государственные награды бойцам СБУ
Владимир Зеленский и военные СБУ. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский поздравил работников СБУ по случаю 32-летия создания Службы безопасности Украины. Глава государства вручил бойцам награды, награды и присвоил воинские звания.

Об этом сообщает Зеленский и Офис президента.

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Прежде всего, Зеленский поблагодарил работников СБУ за профессиональную работу. В частности, отметил эффективность украинских дронов, демонстрирующих нужные результаты.

"За неизменную силу, которую они проявляют в боях от первых дней полномасштабной войны. Спасибо за дальнобойность и меткость наших дронов — и действующих в небе, и действующих в море. Спасибо за внимательность в защите нашего государства и людей от зла коллаборантов, наводчиков врага и других предателей Украины", — сказал Зеленский.

После этого глава государства вручил бойцам награды и присвоил воинские звания. Напоследок все присутствовавшие почтили минутой молчания память воинов Службы безопасности, отдавших свои жизни ради Украины.

День СБУ
Награждение бойцов. Фото: ОП
День СБУ
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Напомним, с праздником украинских спецназовцев поздравил и Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.

Также мы рассказывали о самых успешных операциях спецслужбы с начала полномасштабного вторжения.

Владимир Зеленский
СБУ
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