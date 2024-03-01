Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий пакет військової допомоги від Нідерландів. До того ж він заявив, що вже цього року в небі будуть винищувачі F-16.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у п'ятницю, 1 березня.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Військова допомога від Нідерландів

"Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів – від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16", — розповів глава держави.

За його словами, в цьому році нові винищувачі будуть в українському небі. Також Зеленський наголосив, що 2024 рік країна повинна зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, літаків та ракет.

Візит прем'єра Нідерландів в Україну

"Головком Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Олещук, міністр оборони Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рютте щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших можливостей в активних діях та в захисті на конкретних напрямках. Звичайно, говорили і саме щодо Харкова", — розповів Зеленський.

Він подякував за готовність Нідерландів допомагати й надалі. За його словами, візит Рютте дійсно сильний.

Зеленський зазначив, що наразі ключове те, що РФ повинна втрачати, а Україна разом з партнерами — відновлювати безпеку.

Нагадаємо, Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. За словами глави держави, документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Також у другу річницю війни, 24 лютого, Україна домовилась про гарантії безпеки з Канадою та Італією. Лідери країн досягли домовленостей про підготовку військових, модернізацію оборонної сфери та співпрацю у сфері розвідки.

Напередодні Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Під час зустрічі було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.

Раніше двосторонню угоду про безпеку було підписано з Німеччиною.