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Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи от Нидерландов

1 марта 2024 17:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи от Нидерландов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи от Нидерландов. К тому же он заявил, что уже в этом году в небе будут истребители F-16.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в пятницу, 1 марта.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Военная помощь от Нидерландов

"Сегодня новый пакет военной поддержки для наших воинов — от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16", — рассказал глава государства.

По его словам, в текущем году новые истребители будут в украинском небе. Также Зеленский подчеркнул, что 2024 год страна должна сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, самолетов и ракет.

Визит премьера Нидерландов в Украину

"Главком Александр Сырский, командующий Воздушных сил Олещук, министр обороны Умеров провели специальный военный брифинг для Марка Рютте по ситуации на фронте сейчас, относительно наших возможностей в активных действиях и в защите на конкретных направлениях. Конечно, говорили и именно по Харькову", — рассказал Зеленский.

Он поблагодарил за готовность Нидерландов помогать и дальше. По его словам, визит Рютте действительно сильный.

Зеленский отметил, что ключевое то, что РФ должна терять, а Украина вместе с партнерами — восстанавливать безопасность.

Напомним, Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По словам главы государства, документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в 2024 году и последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Также во вторую годовщину войны, 24 февраля, Украина договорилась о гарантиях безопасности с Канадой и Италией. Лидеры стран достигли договоренностей о подготовке военных, модернизации оборонной сферы и сотрудничестве в сфере разведки.

Накануне Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Данией и Украиной.

Ранее двустороннее соглашение о безопасности было подписано с Германией.

Владимир Зеленский
украинцы
Нидерланды
военная помощь
Украина
президент
самолеты

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