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Зеленський поспілкувався з президентом Гватемали Аревало — результати зустрічі

17 лютого 2024 19:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський поспілкувався з президентом Гватемали Аревало — результати зустрічі
Президент України Володимир Зеленський та президент Гватемали Бернандо Аревало. Фото: скриншот з відео Зеленського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції безпеки у Німеччині провів зустріч з президентом Гватемали Бернандо Аревало в суботу, 17 лютого. Український лідер запросив колегу до участі в першому інавгураційному Глобальному саміті миру.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Перемовини Зеленського з Аревало в Мюнхені

Під час зустрічі з Аревало Зеленський висловив вдячність політику та його країні за підтримку України. Також президент запросив главу Гватемали до участі в першому інавгураційному Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

"Дякую за підтримку України, нашого суверенітету та територіальної цілісності. Для нас важливо мати міцні двосторонні відносини", — йдеться в повідомленні.

Також президент провів зустріч з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери країн обговорили можливу співпрацю в різних сферах.

На Мюнхенській безпековій конференції Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Політики обговорили двосторонню безпекову угоду та спільне виробництво дронів. 

Відбулися переговори Зеленського та прем'єр-міністрки Бангладешу Шейх Хасіни Вазед. Сторони обговорили українську Формулу миру та співпрацю країн в торговельно-економічній сфері.

Володимир Зеленський
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Україна
саміт
Гватемала
Мюнхенська конференція безпеки

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