Зеленський поспілкувався з президентом Гватемали Аревало — результати зустрічі
Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції безпеки у Німеччині провів зустріч з президентом Гватемали Бернандо Аревало в суботу, 17 лютого. Український лідер запросив колегу до участі в першому інавгураційному Глобальному саміті миру.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Перемовини Зеленського з Аревало в Мюнхені
Під час зустрічі з Аревало Зеленський висловив вдячність політику та його країні за підтримку України. Також президент запросив главу Гватемали до участі в першому інавгураційному Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.
"Дякую за підтримку України, нашого суверенітету та територіальної цілісності. Для нас важливо мати міцні двосторонні відносини", — йдеться в повідомленні.
Також президент провів зустріч з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери країн обговорили можливу співпрацю в різних сферах.
На Мюнхенській безпековій конференції Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Політики обговорили двосторонню безпекову угоду та спільне виробництво дронів.
Відбулися переговори Зеленського та прем'єр-міністрки Бангладешу Шейх Хасіни Вазед. Сторони обговорили українську Формулу миру та співпрацю країн в торговельно-економічній сфері.
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