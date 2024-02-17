Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим — що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 17 лютого, провів зустріч з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери країн обговорили можливу співпрацю в різних сферах.
Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.
Зустріч Зеленського з Алієвим 17 лютого
"Під час зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим обговорили можливі спільні економічні проєкти, а також двосторонню співпрацю в торговельно-економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах", — йдеться у повідомленні.
Зеленський подякував Алієву за реалізацію проєктів з відновлення Ірпеня та заявив про впевненість, що українсько-азербайджанські відносини ставатимуть міцнішими.
"Ми незмінно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність наших держав", — додав український лідер.
Нагадаємо, Зеленський у Німеччині під час Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Політики обговорили двосторонню безпекову угоду та спільне виробництво дронів.
Також ми писали, що Зеленський провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Читайте Новини.LIVE!