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Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим — що обговорювали

17 лютого 2024 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим — що обговорювали
Володимир Зеленський та Ільхам Алієв. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 17 лютого, провів зустріч з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери країн обговорили можливу співпрацю в різних сферах.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

Зустріч Зеленського з Алієвим 17 лютого

"Під час зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим обговорили можливі спільні економічні проєкти, а також двосторонню співпрацю в торговельно-економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах", — йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Алієву за реалізацію проєктів з відновлення Ірпеня та заявив про впевненість, що українсько-азербайджанські відносини ставатимуть міцнішими.

"Ми незмінно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність наших держав", — додав український лідер.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський у Німеччині під час Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Політики обговорили двосторонню безпекову угоду та спільне виробництво дронів.

Також ми писали, що Зеленський провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Володимир Зеленський
Німеччина
Азербайджан
Мюнхенська конференція безпеки

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