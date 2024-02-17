Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим — що обговорювали

Володимир Зеленський та Ільхам Алієв. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 17 лютого, провів зустріч з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери країн обговорили можливу співпрацю в різних сферах.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

Зустріч Зеленського з Алієвим 17 лютого

"Під час зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим обговорили можливі спільні економічні проєкти, а також двосторонню співпрацю в торговельно-економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах", — йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Алієву за реалізацію проєктів з відновлення Ірпеня та заявив про впевненість, що українсько-азербайджанські відносини ставатимуть міцнішими.

"Ми незмінно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність наших держав", — додав український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський у Німеччині під час Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Політики обговорили двосторонню безпекову угоду та спільне виробництво дронів.

Також ми писали, що Зеленський провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.