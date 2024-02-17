Зеленский встретился с президентом Азербайджана Алиевым — что обсуждали

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 17 февраля, провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудили возможное сотрудничество в разных сферах.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Встреча Зеленского с Алиевым 17 февраля

"В ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили возможные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах", — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Алиева за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня и заявил об уверенности, что украинско-азербайджанские отношения будут становиться крепче.

"Мы неизменно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность наших государств", — добавил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский в Германии во время Мюнхенской конференции безопасности встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Политики обсудили двустороннее соглашение о безопасности и совместное производство дронов.

Также мы писали, что Зеленский провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.