Зеленський провів переговори з прем’єркою Бангладеш Вазед — як минула зустріч

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна Вазед. Фото: скриншот з відео Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з прем'єр-міністеркою Бангладеш Шейх Хасіною Вазед у суботу, 17 лютого. Сторони обговорили українську Формулу миру та співпрацю країн в торговельно-економічній сфері.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського з Вазед

Зеленський висловив вдячність прем'єрці за підтримку України та визнання суверенітету держави Бангладеш. Політики обговорили війну в Україні та справедливе бачення миру на основі Формули миру. Також на зустрічі йшлося про співпрацю країн в торговельно-економічній сфері.

"Запропонував долучитися до імплементації Формули та взяти участь у першому інавгураційному Глобальному саміті миру", — додав глава держави.

Також президент провів зустріч з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери країн обговорили можливу співпрацю в різних сферах.

На Мюнхенській безпековій конференції Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Політики обговорили двосторонню безпекову угоду та спільне виробництво дронів.