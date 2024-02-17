Зеленський провів переговори з прем’єркою Бангладеш Вазед — як минула зустріч
Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з прем'єр-міністеркою Бангладеш Шейх Хасіною Вазед у суботу, 17 лютого. Сторони обговорили українську Формулу миру та співпрацю країн в торговельно-економічній сфері.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського з Вазед
Зеленський висловив вдячність прем'єрці за підтримку України та визнання суверенітету держави Бангладеш. Політики обговорили війну в Україні та справедливе бачення миру на основі Формули миру. Також на зустрічі йшлося про співпрацю країн в торговельно-економічній сфері.
"Запропонував долучитися до імплементації Формули та взяти участь у першому інавгураційному Глобальному саміті миру", — додав глава держави.
Також президент провів зустріч з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери країн обговорили можливу співпрацю в різних сферах.
На Мюнхенській безпековій конференції Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Політики обговорили двосторонню безпекову угоду та спільне виробництво дронів.
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