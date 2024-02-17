Зеленский провел переговоры с премьером Бангладеш Вазед — как прошла встреча

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина Вазед. Фото: скриншот из видео Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции безопасности встретился с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной Вазед в субботу, 17 февраля. Стороны обсудили украинскую формулу мира и сотрудничество стран в торгово-экономической сфере.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с Вазед

Зеленский выразил благодарность премьеру за поддержку Украины и признание суверенитета государства Бангладеш. Политики обсудили войну в Украине и справедливое видение мира на основе Формулы мира. Также на встрече говорилось о сотрудничестве стран в торгово-экономической сфере.

"Предложил приобщиться к имплементации Формулы и принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира", — добавил глава государства.

Также президент провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудили возможное сотрудничество в разных областях.

На Мюнхенской конференции безопасности Зеленский пообщался с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Политики обсудили двустороннее соглашение о безопасности и совместное производство дронов.