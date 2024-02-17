Зеленский провел переговоры с премьером Бангладеш Вазед — как прошла встреча
Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции безопасности встретился с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной Вазед в субботу, 17 февраля. Стороны обсудили украинскую формулу мира и сотрудничество стран в торгово-экономической сфере.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с Вазед
Зеленский выразил благодарность премьеру за поддержку Украины и признание суверенитета государства Бангладеш. Политики обсудили войну в Украине и справедливое видение мира на основе Формулы мира. Также на встрече говорилось о сотрудничестве стран в торгово-экономической сфере.
"Предложил приобщиться к имплементации Формулы и принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира", — добавил глава государства.
Также президент провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудили возможное сотрудничество в разных областях.
На Мюнхенской конференции безопасности Зеленский пообщался с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Политики обсудили двустороннее соглашение о безопасности и совместное производство дронов.
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