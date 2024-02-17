Зеленский пообщался с президентом Гватемалы Аревало — результаты встречи

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Гватемалы Бернандо Аревало. Фото: скриншот с видео Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции безопасности в Германии провел встречу с президентом Гватемалы Бернандо Аревало в субботу, 17 февраля. Украинский лидер пригласил коллегу к участию в первом инаугурационном Глобальном саммите мира.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Переговоры Зеленского с Аревало в Мюнхене

Во время встречи с Аревало Зеленский выразил благодарность политику и его стране за поддержку Украины. Также президент пригласил главу Гватемалы к участию в первом инаугурационном Глобальном саммите мира на уровне лидеров государств.

"Спасибо за поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас важно иметь прочные двусторонние отношения", — говорится в сообщении.

Также президент провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудили возможное сотрудничество в разных областях.

На Мюнхенской конференции безопасности Зеленский пообщался с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Политики обсудили двустороннее соглашение о безопасности и совместное производство дронов.

Состоялись переговоры Зеленского и премьер-министра Бангладеша Шейх Хасины Вазед. Стороны обсудили украинскую формулу мира и сотрудничество стран в торгово-экономической сфере.