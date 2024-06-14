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Зеленський пояснив, яке місце займає вступ України в НАТО в угоді з США

14 червня 2024 01:24
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Інна Буряк
редактор
Питання НАТО в безпековій угоді з США — Зеленський розповів подробиці
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання НАТО в безпековій угоді, укладеній зі Сполученими Штатами Америки у четвер, 13 червня, є наскрізним. Таким чином документ виступає "ланкою до членства України в Альянсі". 

Про це Володимир Зеленський повідомляє в Telegram.

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Питання НАТО в безпековій угоді з США

За словами президента, він вдячний, що філософія угоди відображає філософію НАТО, тому це питання "наскрізно висвітлене в тексті угоди".

"Сьогодні разом із Президентом Байденом підписали історичну безпекову угоду між нашими країнами. І я вдячний за те, що філософія нашої безпекової угоди фактично є філософією Альянсу, і саме тому питання про НАТО наскрізно висвітлене в тексті угоди", — зазначив Зеленський.

Український лідер наголосив, що США підтримують вступ України в НАТО, а "безпекова угода є ланкою до членства України в Альянсі". 

"Це дуже важливо для всіх українців і для всіх європейців — знати, що у Європі не буде дефіциту безпеки, який спокушає агресора до війни та робить майбутнє невизначеним. Зараз ми все чітко визначаємо — співпрацюємо заради перемоги, зробимо дієвими гарантії миру й дамо необхідну безпеку нашим людям", — пояснив Зеленський.

Він також подякував президенту США Джо Байдену та американському народу.

"Я дякую вам, пане Президенте, за лідерство, яке відобразилося, зокрема, в цій угоді та в роках підтримки України. Дякую всім американцям, усім в Америці, хто зміцнює американське лідерство", — додав український лідер.

Україна й США підписали безпекову угоду

Нагадаємо, що Байден та Зеленський підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду, яка має на меті посилити захист України проти російської агресії. Зокрема, американський президент пояснив, чи передбачає угода відправку військових США в Україну.

Своєю чергою Зеленський розповів подробиці безпекової угоди з США, а також, яку зброю отримає Україна в рамках документа. За словами українського лідера, це найсильніша угода, яку колись підписали між собою дві держави.

Володимир Зеленський
угода
війна в Україні
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НАТО
Джо Байден
війна
документи

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