Вопрос НАТО в соглашении о безопасности с США — Зеленский рассказал подробности

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос НАТО в соглашении о безопасности, заключенном с Соединенными Штатами Америки в четверг, 13 июня, является сквозным. Таким образом, документ выступает "звеном к членству Украины в Альянсе".

Об этом Владимир Зеленский сообщает в Telegram.

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По словам президента, он благодарен, что философия соглашения отражает философию НАТО, поэтому этот вопрос "сквозь освещен в тексте соглашения".

"Сегодня вместе с Президентом Байденом подписали историческое соглашение между нашими странами. И я благодарен за то, что философия нашего соглашения о безопасности фактически является философией Альянса, и именно поэтому вопрос о НАТО сквозно освещен в тексте соглашения", — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что США поддерживают вступление Украины в НАТО, а "соглашение о безопасности является звеном в членстве Украины в Альянсе".

"Это очень важно для всех украинцев и для всех европейцев — знать, что в Европе не будет дефицита безопасности, который соблазняет агрессора к войне и делает будущее неопределенным. Сейчас мы все четко определяем — сотрудничаем ради победы, сделаем действенными гарантии мира и предоставим необходимую безопасность нашим людям", — объяснил Зеленский.

Он также поблагодарил президента США Джо Байдена и американский народ.

"Я благодарю вас, господин Президент, за лидерство, которое отразилось, в частности, в этом соглашении и в годах поддержки Украины. Спасибо всем американцам, всем в Америке, кто укрепляет американское лидерство", — добавил украинский лидер.

Украина и США подписали соглашение о безопасности

Напомним, что Байден и Зеленский подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности, которое преследует цель усилить защиту Украины против российской агрессии. В частности, американский президент объяснил, предусматривает ли соглашение отправку военных США в Украину.

В свою очередь Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с США, а также, какое оружие получит Украина в рамках документа. По словам украинского лидера, это самое сильное соглашение, которое когда-то подписали между собой два государства.