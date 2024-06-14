Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский объяснил, какое место занимает вступление Украины в НАТО в соглашении с США arrow

Зеленский объяснил, какое место занимает вступление Украины в НАТО в соглашении с США

14 июня 2024 01:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вопрос НАТО в соглашении о безопасности с США — Зеленский рассказал подробности
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос НАТО в соглашении о безопасности, заключенном с Соединенными Штатами Америки в четверг, 13 июня, является сквозным. Таким образом, документ выступает "звеном к членству Украины в Альянсе".

Об этом Владимир Зеленский сообщает в Telegram.

Читайте также:

Вопрос НАТО в соглашении о безопасности с США

По словам президента, он благодарен, что философия соглашения отражает философию НАТО, поэтому этот вопрос "сквозь освещен в тексте соглашения".

"Сегодня вместе с Президентом Байденом подписали историческое соглашение между нашими странами. И я благодарен за то, что философия нашего соглашения о безопасности фактически является философией Альянса, и именно поэтому вопрос о НАТО сквозно освещен в тексте соглашения", — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что США поддерживают вступление Украины в НАТО, а "соглашение о безопасности является звеном в членстве Украины в Альянсе".

"Это очень важно для всех украинцев и для всех европейцев — знать, что в Европе не будет дефицита безопасности, который соблазняет агрессора к войне и делает будущее неопределенным. Сейчас мы все четко определяем — сотрудничаем ради победы, сделаем действенными гарантии мира и предоставим необходимую безопасность нашим людям", — объяснил Зеленский.

Он также поблагодарил президента США Джо Байдена и американский народ.

"Я благодарю вас, господин Президент, за лидерство, которое отразилось, в частности, в этом соглашении и в годах поддержки Украины. Спасибо всем американцам, всем в Америке, кто укрепляет американское лидерство", — добавил украинский лидер.

Украина и США подписали соглашение о безопасности

Напомним, что Байден и Зеленский подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности, которое преследует цель усилить защиту Украины против российской агрессии. В частности, американский президент объяснил, предусматривает ли соглашение отправку военных США в Украину.

В свою очередь Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с США, а также, какое оружие получит Украина в рамках документа. По словам украинского лидера, это самое сильное соглашение, которое когда-то подписали между собой два государства.

Владимир Зеленский
соглашение
война в Украине
помощь
НАТО
Джо Байден
війна
документы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина