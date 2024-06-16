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Зеленський пояснив, як Мінські угоди допомогли Путіну з повномасштабним вторгненням в Україну

16 червня 2024 18:54
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Мінські угоди це був ультиматум і заморожений конфлікт, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Швейцарії. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Мінські угоди були ультиматумом Україні, вони допомогли Росії з повномасштабним вторгненням. Тепер російський президент Володимир Путін намагається знову заморозити конфлікт аби підготувати нових бійців для війни.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Швейцарії у неділю, 16 червня.

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Мінські угоди це ультиматум і заморожений конфлікт

За словами президента, Путіну потрібна була пауза, щоб підготуватись до повномасштабного вторгнення. У цьому йому, зокрема, допомогли Мінські угоди.

"Було дуже багато різних ультиматумів. У Путіна немає пропозицій (щодо миру —Ред.), у нього ультиматуми. Ультиматуми дають йому можливість робити паузи. Якщо чесно, Мінські угоди були ультиматумом і замороженим конфліктом. Ця пауза йому потрібна була аби підготуватися до повномасштабного вторгнення", — сказав Зеленський.

За його словами, Путіну знову потрібна пауза щоб підготувати нових бійців, бо він втратив уже натреновану армію.

Нагадаємо, раніше Зеленський зазначив, що пропозиції щодо припинення вогню, яку висунув президент Росії Володимир Путін, не можна довіряти. За його словами, аналогічними пропозиціями свого часу до цивілізованого світу звертався німецький диктатор Адольф Гітлер.

Міністерство закордонних справ України також прокоментувало чергові маніпулятивні заяви очільника Кремля. У МЗС зазначили, що російський диктатор не прагне миру, він прагне розколу світу.

Водночас, Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що Путін не може диктувати Україні, що їй робити.

володимир путін
Володимир Зеленський
угода
Саміт Миру у Швейцарії
війна в Україні
війна
Мінськ

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